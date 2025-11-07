Резултати от мачовете в Лига Европа

Резултати от 4-ия кръ на Лига Европа:
РБ Залцбург - Го Ахед Ийгълс 2:0
Базел - ФКСБ 3:1
Динамо Загреб - Селта Виго 0:3
Малмьо - Панатинайкос 0:1
Мидтиланд - Селтик 3:1
Ница - Фрайбург 1:3
Утрехт - Порто 1:1
Цървена звезда - Лил 1:0
Щурм Грац - Нотингам Форест 0:0
Астън Вила - Макаби Тел Авив 2:0
Бетис - Лион 2:0
Болоня - Бран 0:0
Брага - Генк 3:4
Пилзен - Фенербахче 0:0
Рейнджърс - Рома 2:0
ПАОК - Йънг Бойс 4:0
Ференцварош - Лудогорец 3:1
Щутгарт - Фейенорд 2:0
