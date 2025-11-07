Новини
Резултати от мачовете в Лига Европа

Резултати от мачовете в Лига Европа

7 Ноември, 2025 06:25

Лудогорец загуби от Ференцварош

Резултати от мачовете в Лига Европа - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Резултати от 4-ия кръ на Лига Европа:

РБ Залцбург - Го Ахед Ийгълс 2:0

Базел - ФКСБ 3:1

Динамо Загреб - Селта Виго 0:3

Малмьо - Панатинайкос 0:1

Мидтиланд - Селтик 3:1

Ница - Фрайбург 1:3

Утрехт - Порто 1:1

Цървена звезда - Лил 1:0

Щурм Грац - Нотингам Форест 0:0

Астън Вила - Макаби Тел Авив 2:0

Бетис - Лион 2:0

Болоня - Бран 0:0

Брага - Генк 3:4

Пилзен - Фенербахче 0:0

Рейнджърс - Рома 2:0

ПАОК - Йънг Бойс 4:0

Ференцварош - Лудогорец 3:1

Щутгарт - Фейенорд 2:0


