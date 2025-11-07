Резултати от мачовете в Лигата на Конференциите

Резултати от 4-ия кръг в Лигата на Конференциите:
АЕК Ларнака - Абърдийн 0:0
КуПС - Слован Братислава 3:1
Майнц - Фиорентина 2:1
Ноа - Сигма Оломуц 1:2
Самсунспор - Хамрун 3:0
Спарта Прага - Ракув 0:0
АЕК - Шамрок Роувърс 1:1
Целие - Легия 2:1
Шахтьор Донецк - Брейдаблик 2:0
Динамо Киев - Зрински 6:0
Линкълн Ред Импс - Риека 1:1
Кристал Палас - АЗ Алкмаар 3:1
Лозана - Омония 1:1
Райо Валекано - Лех Познан 3:2
Шелбърн - Дрита 0:1
ШК Рапид - Унив. Крайова 0:1
Хекен - Страсбург 1:2
Шкендия - Ягелония 1:1
