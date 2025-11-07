Новини
Резултати от мачовете в Лигата на Конференциите

7 Ноември, 2025 06:35

Кристал Палас победи АЗ Алкмаар

Резултати от мачовете в Лигата на Конференциите - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Резултати от 4-ия кръг в Лигата на Конференциите:

АЕК Ларнака - Абърдийн 0:0

КуПС - Слован Братислава 3:1

Майнц - Фиорентина 2:1

Ноа - Сигма Оломуц 1:2

Самсунспор - Хамрун 3:0

Спарта Прага - Ракув 0:0

АЕК - Шамрок Роувърс 1:1

Целие - Легия 2:1

Шахтьор Донецк - Брейдаблик 2:0

Динамо Киев - Зрински 6:0

Линкълн Ред Импс - Риека 1:1

Кристал Палас - АЗ Алкмаар 3:1

Лозана - Омония 1:1

Райо Валекано - Лех Познан 3:2

Шелбърн - Дрита 0:1

ШК Рапид - Унив. Крайова 0:1

Хекен - Страсбург 1:2

Шкендия - Ягелония 1:1


