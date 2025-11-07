Новини
Президентът на Барселона: Новият „Камп Ноу“е сбъдната мечта

7 Ноември, 2025 17:45 536 0

Искаме това да бъде стадион, на който ще растат нови поколения фенове

Президентът на Барселона: Новият „Камп Ноу“е сбъдната мечта - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира реконструкцията на „Камп Ноу“. Днес „Барса“ проведе открита тренировка на обновения стадион.

„Много е вълнуващо. Дошлите фенове бяха просто фантастични. Новият „Камп Ноу“ съответства на това, което представлява Барса. Това е една сбъдната мечта. Искаме това да бъде стадион, на който ще растат нови поколения фенове. Членовете на клуба, които от много години правят „Барса“ най-добрия клуб в света, ми казват да го построя по-бързо, защото искат да видят стадиона изцяло завършен", каза босът на каталунците.

"Много съм щастлив. Процесът продължи почти 15 години, тъй като обновяването на стадиона беше планирано още през първия ми мандат. Но тогава не успяхме да го осъществим. Смятахме, че реконструкцията е необходима за спортната и финансова жизнеспособност на Барса. Трябваше да обновим стадиона, въпреки че икономическата ситуация не е най-добрата“, каза Лапорта.


