Александър Николов е MVP на октомври в италианската Суперлига

Българският волейболен талант Александър Николов продължава да впечатлява спортната общественост в Италия, след като бе удостоен със званието „Най-полезен играч“ (MVP) на месец октомври в елитната Суперлига. Новината бе официално съобщена от неговия клуб – Кучине Лубе Чивитанова, които не скриха гордостта си от постижението на младия си ас.

Само за първите четири двубоя от сезона, Николов демонстрира изключителна форма, като реализира общо 96 точки, от които 80 бяха отбелязани през октомври. Със своята решителност и безкомпромисна игра, той заслужи приза „Най-полезен играч“ в два ключови мача – срещу Гротадзолина и Тренто, които донесоха важни победи за Чивитанова.

В класацията на реализаторите българският национал заема второто място, непосредствено след белгийската звезда Фере Регерс.

„Щастлив съм от силния старт на сезона с Кучине Лубе Чивитанова. Това признание е плод на много труд и лишения, и го посвещавам на моята годеница Юлия, както и на всички мои съотборници, които ме подкрепят ежедневно. Тази награда ме мотивира още повече да се раздавам на терена, особено в предстоящия сблъсък с Верона в неделя“, сподели развълнуваният Николов пред клубния сайт.