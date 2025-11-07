15-ят кръг в Първа лига започва с два мача днес - програма

Първа лига - 15 кръг:
7 ноември - петък, 15:00
Спартак Варна - Септември София
7 ноември - петък, 17:30
Ботев Пловдив - Добруджа Добрич
8 ноември - събота, 12:00
Локомотив София - Ботев Враца
8 ноември - събота, 15:00
Левски - ЦСКА
8 ноември - събота, 18:00
Локомотив Пловдив - Берое Стара Загора
- без публика
9 ноември - неделя, 12:30
Славия - Монтана
9 ноември - неделя, 15:00
ЦСКА 1948 - Черно море Варна
9 ноември - неделя, 17:30
Лудогорец - Арда Кърджали
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА