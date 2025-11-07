Новини
15-ят кръг в Първа лига започва с два мача днес - програма

7 Ноември, 2025 09:23

В събота - 8 ноември е вечното дерби - Левски - ЦСКА

Снимка: Факти.БГ
Първа лига - 15 кръг:

7 ноември - петък, 15:00
Спартак Варна - Септември София

7 ноември - петък, 17:30
Ботев Пловдив - Добруджа Добрич

8 ноември - събота, 12:00
Локомотив София - Ботев Враца

8 ноември - събота, 15:00
Левски - ЦСКА

8 ноември - събота, 18:00
Локомотив Пловдив - Берое Стара Загора
- без публика

9 ноември - неделя, 12:30
Славия - Монтана

9 ноември - неделя, 15:00
ЦСКА 1948 - Черно море Варна

9 ноември - неделя, 17:30
Лудогорец - Арда Кърджали


