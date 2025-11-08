Ландо Норис триумфира в спринтовата квалификация на Гран при на Бразилия

Ландо Норис демонстрира изключителна скорост и хладнокръвие, като оглави класирането в спринтовата квалификация преди дългоочакваната Гран при на Бразилия. Младият британец от екипа на Макларън впечатли феновете с бърза обиколка от 1:09.243 минути, с което си осигури първа стартова позиция за днешния спринт.

Веднага зад него на стартовата решетка ще застане Андреа Кими Антонели, който с болида на Мерцедес също показа завидна форма.

Третото място в квалификацията бе завоювано от другия пилот на Макларън – Оскар Пиастри, който затвърди силното представяне на отбора.

Топ 10 допълниха Джордж Ръсел (Мерцедес), ветеранът Фернандо Алонсо (Астън Мартин), световният шампион Макс Верстапен (Ред Бул), Ланс Строл (Астън Мартин), Шарл Льоклер (Ферари), Исак Хаджар (Рейсинг Булс) и Нико Хюлкенберг (Заубер).

Спринтовото състезание ще стартира днес в 16:00 часа българско време, а по-късно, от 20:00 часа, ще се проведе и квалификацията за основната надпревара. Кулминацията на уикенда – самото Гран при на Бразилия – ще започне в неделя от 19:00 часа.