Време е за вечното дерби на България: Левски - ЦСКА

Левски се изправя срещу ЦСКА в поредното издание на голямото дерби на българския футбол. "Сини" и "червени" стартират дуела си на Националния стадион "Васил Левски" в 15:00 часа, като сблъсъкът ще бъде излъчен на живо по Диема спорт. Главен съдия на срещата е Радослав Гидженов.

Левски влиза в дербито като първи в класирането с 35 точки. "Сините" са в серия от шест поредни победи във всички турнири - 5 за първенство и 1 за Купата. В последните си пет срещи Левски винаги бележи точно по три попадения, неслучайно и "синята" атака е лидер по отбелязване в efbet Лига с вкарани 28 гола. Левски има и най-добрата защита в първенството с допуснати едва 7 попадения в 14 срещи. Извън сметките на старши треньора Хулио Веласкес ще бъде единствено Карл Фабиен, който все още се възстановява от контузия. Пострадалият срещу Арда Мазир Сула вече тренира наравно със съотборниците си и има голяма вероятност да попадне в групата за мача на Националния стадион "Васил Левски".

ЦСКА е шести с 19 точки и търси задължителен успех в дербито с оглед голямото си изоставане от отборите в челото на класирането. "Червените" са непобедени в седем последователни срещи във всички турнири, като имат и четири поредни победи. Христо Янев ще може да разчита на всички свои футболисти за мача на "Васил Левски", като няма контузени или наказани състезатели.

Последният мач между двата тима се игра през месец март тази година, когато ЦСКА и Левски не се победиха за крайното 2:2. Йоанис Питас и Петко Панайотов дадоха аванс на "армейците", но с късни голове на Илиян Стефанов и Алдаир "сините" се добраха до ремито.

Налични за продажба са единствено пропуски в секторите В и Г. Един билет за сектор В струва 30 лева, а за Г - 20 лв. Те могат да бъдат закупени от касите на Националния стадион "Васил Левски" или онлайн в мрежата на Ивентим.