Ботев Пловдив с емоционално обръщение към Иван Цветанов

8 Ноември, 2025 18:06 369 0

От 17 ноември начело на "канарчетата" застава Димитър Димитров-Херо

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив официално изказа признателност към Иван Цветанов за неговия принос като временен наставник на отбора. След като пое кормилото на "жълто-черните" след напускането на Николай Киров, Цветанов успя да изведе тима до важна победа с 2:1 срещу Добруджа – двубой, който се оказа неговият последен начело на пловдивския клуб.

С емоционално послание в социалните мрежи, ръководството на Ботев благодари на Цветанов за професионализма, отдадеността и усилията, които вложи в трудния преходен период.

Феновете също не останаха безучастни и изпратиха треньора с аплодисменти и топли думи.

Междувременно, от 17 ноември, начело на "канарчетата" застава опитният специалист Димитър Димитров-Херо.

"Ръководството на ПФК Ботев Пловдив изказва искрената си благодарност към Иван Цветанов за времето, прекарано като временен треньор на представителния мъжки отбор.

Иван Цветанов за пореден път демонстрира голямата си любов към “жълто-черния” клуб, като въпреки трудния момент не отказа тежкото предизвикателство и застана начело на “канарчетата”.

Във водените от него 7 мача, тимът записа 4 победи, 1 равенство и 2 загуби, като значително подобри физическото си представяне на терена и взе важни победи в трудни сблъсъци.

Благодарим на Иван Цветанов за мъжеството и му пожелаваме много успехи в тежката задача да върне на върха детско-юношеската школа на клуба!", гласи благодарственото изявление.


