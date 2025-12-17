Намалиха драстично наказанието на Димитър Димитров - Херо

Апелативната комисия към Българския футболен съюз (БФС) намали наказанието на Димитър Димитров-Херо от три мача на един, предаде Топспорт.

Санкцията беше наложена от Дисциплинарната комисия след мача с Локомотив София от 19-ия кръг на първенството. Тогава освен забрана за изпълняване на функциите си за три мача, Херо бе глобен и с 3 000 лева.

След жалба от Ботев Пловдив Апелативната комисия намали и финансовата санкция с 1 000 лв.

Така на практика Димитров изтърпя наказанието си, тъй като гледа от трибуните мача със Спартак Варна за Купата на България.

Ето цялото решение на Апелативната комисия:

РЕШЕНИЕ № 18 /17.12.2025 г.

По жалба на ПФК "Ботев" гр. Пловдив срещу решение на ДК при БФС от 09.12.2025 г. относно наложено наказание на Димитър Димитров - ст. треньор на ПФК "Ботев".

Апелативната комисия след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:

РЕШИ:

Жалбата на ПФК "Ботев" е допустима и основателна.

АпК на основание чл. 62 ал.3 от ДП 2025/2026 изменя наложеното на Димитър Димитров от ДК наказание и налага по чл.34, ал.1, т. 5, т. 6, предложение 4 - забрана за изпълняване на функции за 1 среща и глоба в размер на 2000 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.