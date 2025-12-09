БФС наказа жестоко Херо

Дисциплинарната комисия към БФС наказа жестоко старши треньора на Ботев Пловдив Димитър Димитров, предаде Топспорт.

Едва няколко седмици след своето завръщане в българския футбол Херо получи забрана за изпълняване на функциите си за 3 двубоя и глоба от 3000 лева.

Причината е, че специалистът е обиждал длъжностни лица по време на двубоя с Локомотив София.

Херо все пак ще може да обжалва решението пред Апелативната комисия в седем дневен срок.

Ето какво пишат от ДК:

За обиди на длъжностно лице, на основание чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 4 от ДП /2025/2026/ - ДК наказва Димитър Димитров - ст. треньор на ПФК "Ботев" гр. Пловдив със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 3000 лева

Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване