БФС наказа жестоко Херо

9 Декември, 2025 19:04 753 1

Димитър Димитров получи забрана за изпълняване на функциите си за 3 двубоя и глоба от 3000 лева

БФС наказа жестоко Херо - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Дисциплинарната комисия към БФС наказа жестоко старши треньора на Ботев Пловдив Димитър Димитров, предаде Топспорт.

Едва няколко седмици след своето завръщане в българския футбол Херо получи забрана за изпълняване на функциите си за 3 двубоя и глоба от 3000 лева.

Причината е, че специалистът е обиждал длъжностни лица по време на двубоя с Локомотив София.

Херо все пак ще може да обжалва решението пред Апелативната комисия в седем дневен срок.

Ето какво пишат от ДК:

За обиди на длъжностно лице, на основание чл.34, ал.1, т.5, т. 9, предложение 4 от ДП /2025/2026/ - ДК наказва Димитър Димитров - ст. треньор на ПФК "Ботев" гр. Пловдив със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 3000 лева

Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

ПО ДОКЛАД - окончателни и не подлежащи на обжалване


България
  • 1 Левски

    3 3 Отговор
    Херо не е вчерашен във футбола и когато някой се опитва да се бъзика със неговия отбор е нормално да избухне.

    19:11 09.12.2025

