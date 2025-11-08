Тимове от испанската Ла Лига питат за цената на Майкон от Левски

Испанските елитни клубове Бетис и Алавес са насочили поглед към левия бек на Левски - Майкон. Според информация на престижния вестник "AS", двата тима вече са направили официално запитване за цената на 25-годишния бразилски защитник.

Ръководството на Левски не се поколеба да постави висока летва – за да се разделят с един от най-стабилните си играчи, "сините" са обявили цена от 4 милиона евро. Това е двойно повече от настоящата пазарна оценка на Майкон, която според Transfermarkt възлиза на около 2,5 милиона евро. Въпреки това, отличното му представяне през сезона е повишило интереса към него не само от Испания, но и от клубове във Франция, Италия и дори от арабския свят.

Майкон се утвърди като ключова фигура в състава на Хулио Веласкес, записвайки 21 мача във всички турнири, в които отбеляза 2 гола и подаде за още 2. С постоянството и класата си той се превърна в един от най-ярките футболисти на "Герена", а договорът му с Левски е валиден до лятото на 2027 година.