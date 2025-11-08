Новини
Локомотив София загуби от Ботев Враца у дома

8 Ноември, 2025 13:57 524 3

  • локомотив софия-
  • ботев враца-
  • първа лига

"Зелените" постигнапа минимална победа

Локомотив София загуби от Ботев Враца у дома - 1
БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев Враца спечели визитата си на Локомотив София с 1:0 в мач от 15-и кръг на Първа лига, предаде "Фокус". Врачани уцелиха греда в 34', а домакините направиха принудителна смяна в края на първата част заради контузия на Спас Делев.

Единственото попадение в срещата отбеляза Радослав Цонев в началото на второто полувреме.

Възпитаниците на Тодор Симов се изкачиха до 6-о място във временното класиране с 21 точки, докато играчите на Станислав Генчев са 9-и с 16 точки.


  • 1 фен на Ботев Враца

    3 1 Отговор
    Ботев оле

    мандръсанье на мръсните буфере

    Ботев оле

    тва локо е най мръсния отбор

    14:17 08.11.2025

  • 2 хмммм

    1 2 Отговор
    кой ги гледа тия ЛГБТ

    Коментиран от #3

    14:22 08.11.2025

  • 3 Вихрения член

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "хмммм":

    Ти не мандръсания строител от европоле

    14:28 08.11.2025

