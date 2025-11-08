Локомотив София загуби от Ботев Враца у дома

Ботев Враца спечели визитата си на Локомотив София с 1:0 в мач от 15-и кръг на Първа лига, предаде "Фокус". Врачани уцелиха греда в 34', а домакините направиха принудителна смяна в края на първата част заради контузия на Спас Делев.

Единственото попадение в срещата отбеляза Радослав Цонев в началото на второто полувреме.

Възпитаниците на Тодор Симов се изкачиха до 6-о място във временното класиране с 21 точки, докато играчите на Станислав Генчев са 9-и с 16 точки.