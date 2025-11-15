Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив София привлече бивш футболист на Ливърпул

15 Ноември, 2025 17:10 458 0

  • локомотив софия-
  • джордън айб-
  • ливърпул

Днес Джордън Айб подписа договор с Локомотив София до лятото на 2027 година, съобщиха от клуба

Локомотив София привлече бивш футболист на Ливърпул - 1
Снимка: Локомотив София
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Джордън Айб е футболист на Локомотив София, потвърдиха от клуба в събота. Договорът на бившия играч на Ливърпул със столичани е за сезон и половина.

"Днес Джордън Айб подписа договор с Локомотив София до лятото на 2027 година. Айб идва с впечатляваща визитка - 58 мача за Ливърпул, 92 за Борнемут и общо 119 участия във Висшата лига на Англия. След няколко трудни сезона Джордън е готов да възроди кариерата си, а ние всички вярваме, че това ще се случи в Локомотив", се казва в съобщението в официалния сайт на "червено-черните" във Фейсбук.

29-годишното крило има четири изиграни мача за младежкия национален отбор на Англия. В каирерата си е носил екипа още на Дарби Каунти, Бирмингам и турския Аданаспор.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

