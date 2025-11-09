Новини
Милан изпусна победата срещу Парма

9 Ноември, 2025 09:45

Мачът от Серия А завърши при резултат 2:2

Милан изпусна победата срещу Парма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Мачът между Парма и Милан на стадион "Енио Тардини" завърши без победител – 2:2. Гостите от Милано пропиляха комфортна преднина от два гола и позволиха на домакините да се върнат в срещата.

Още в 12-ата минута Алексис Салемакерс даде предимство на "росонерите", след като се възползва от прецизен пас на Кристофър Нкунку. Натискът на Милан продължи и в 25-ата минута Рафаел Леао удвои резултата от дузпа, оставяйки вратаря на Парма без шанс.

Вместо да затвърдят доминацията си, гостите се отпуснаха и това им изигра лоша шега. Във втората минута на добавеното време испанският халф на Парма Адриан Бернабе Гарсия върна интригата с красиво попадение.

След почивката домакините заиграха с ново самочувствие и в 62-ата минута Енрико Дел Прато, с помощта на Саша Бричги, оформи крайното 2:2.

След този резултат Парма остава на 17-о място с 8 точки, докато Милан дели върха с Наполи, като и двата тима имат по 22 точки.


