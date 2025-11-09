Олимпиакос с поредна убедителна победа в Гърция, Везенков с ограничено участие

Олимпиакос продължи своята впечатляваща серия без поражение в местното първенство, след като разгроми Кардица със 102:82 в шестия кръг в Гърция. Срещата се проведе в прочутата зала „Дворецът на мира и приятелството“, където домакините демонстрираха класа и дълбочина в състава си.

Българската звезда Александър Везенков стартира сред първите пет, но този път престоят му на паркета бе ограничен – едва 13 минути, в които той реализира 4 точки и овладя една борба.

Треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас избра да даде повече игрово време на резервите, които рядко получават шанс да се изявят в подобни двубои. В отсъствието на обичайните лидери, Тайлър Дорси се отличи като най-резултатен с 19 точки, докато Донта Хол, Кийнън Евънс, Алек Питърс и Еван Фурние добавиха по 15 точки всеки, демонстрирайки широчината на състава на Олимпиакос.

За гостите от Кардица най-резултатен бе Брандън Джеферсън с 16 точки, но усилията му не бяха достатъчни да се противопоставят на мощта на домакините.

След този успех Олимпиакос остава едноличен лидер в класирането с шест поредни победи, докато Кардица заема 11-ата позиция.