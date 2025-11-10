Новини
Познато име ще води женския национален тим по волейбол

10 Ноември, 2025 15:41 518 1

Италианецът Марчело Абонданца е новият селекционер

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На заседание на Управителния съвет на Българска федерация по волейбол беше взето решение за нов селекционер на женския национален отбор на България.

На поста бе избран италианецът Марчело Абонданца, който се включи в надпреварата в последния момент и надделя над кандидатурите на бившия селекционер на отбора Иван Петков и наставника на Левски София - Радослав Арсов.

След проведените през миналата седмица разговори с тримата кандидати Управителният съвет на федерацията утвърди предложението за Абонданца с 10 гласа „за“. Иван Петков получи 5 гласа, а Радослав Арсов - един.

Италианският треньор ще застане начело на отбора с договор за срок от две години, с опция за удължаване с още една. Минималните цели, поставени пред него, са запазване на мястото на отбора в Лигата на нациите (VNL) през следващия сезон и класиране сред първите десет на Европейското първенство.

Кратка визитка на Марчело Абонданца

• Роден: 24 август 1970 г., Чезена (Италия)

• Работа с национални отбори: водил е България - женски национален отбор през периода 2011-2014 г. Гърция и Канада.

• Клубна кариера:

MC-Carnaghi Villa Cortese, Rabita Baku, Fenerbahçe, THY İstanbul и Chemik Policе

С назначаването на Mарчело Абонданца женският национален отбор получава специалист с международен опит и доказано качество, който ще трябва да зададе нова визия и цел за отбора.


  • 1 Иво

    1 0 Отговор
    Поредната италианска друшка на Л. Ганев. Толкова добри български тренери има, ама трябва да се спусне някой, който да "слушка и най-вече да папка".

    16:03 10.11.2025

