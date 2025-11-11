Новини
Тухел повика вратаря на Ман Сити на мястото на Ник Поуп

11 Ноември, 2025 19:29 509 0

  • манчестър сити-
  • джеймс трафърд-
  • ник поуп-
  • нюкасъл-
  • национален отбор-
  • англия-
  • томас тухел

Освен него, съотборникът му в Нюкасъл - Антъни Гордън, също напусна подготовката на „трите лъва“ поради травма

Тухел повика вратаря на Ман Сити на мястото на Ник Поуп - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на Манчестър Сити Джеймс Трафърд е повикан в английския национален отбор по футбол за предстоящите квалификации за Световното първенство през 2026 година, съобщиха от Футболната асоциация (ФА) на страната. Стражът на „гражданите“ ще замени Ник Поуп, който няма да бъде част от лагера на островитяните заради контузия. Освен него, съотборникът му в Нюкасъл - Антъни Гордън, също напусна подготовката на „трите лъва“ поради травма.

По-рано днес Трево Чалоба получи повиквателна от селекционера Томас Тухел. Първоначално се предполагаше, че той ще заеме мястото на защитника на Кристал Палас Марк Геи. На Геи обаче предстоят допълнителни изследвания, за да се установи дали ще може да бъде част от състава в последните мачове от пресявките за Мондиал 2026 и на този етап той остава сред избраниците на германския специалист.

Англия вече си осигури участието на финалите на Световната купа в САЩ, Канада и Мексико след 6 победи от 6 мача в група K. На тима от Острова остават две срещи до края на квалификационния цикъл - домакинство на Сърбия (13 ноември) и гостуване на Албания (16 ноември).


