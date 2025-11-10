Антонио Конте разклати бъдещето си в Наполи след загубата от Болоня

След като Наполи инкасира болезнено поражение с 0:2 от Болоня и се прости с лидерската позиция в Серия А, треньорът Антонио Конте не скри разочарованието си и загатна за евентуална раздяла с клуба. В емоционално изказване след мача, италианският специалист отправи остри забележки към своите футболисти и подчерта липсата на сплотеност в състава.

"Пет загуби в рамките на един сезон са прекалено много за тим, който има амбиции за шампионската титла. Явно нещо куца. Поемам своята част от вината, но не желая да бъда начело на отбор без душа и страст. Не усещам синхрон, всеки гледа само собствените си интереси. Време е за сериозен разговор с ръководството," заяви Конте, видимо афектиран от представянето на тима.

Той допълни, че "трансплантация на сърце" не е решението на проблемите, а всеки в отбора трябва да преоткрие мотивацията и борбения си дух.

"Липсва енергия, липсва желание за победа. Това е ясен знак, че не си върша работата както трябва. Разочарован съм," призна наставникът. Конте подчерта, че промяната е възможна, но изисква ясна стратегия и отдаденост.

"Да носиш екипа на Наполи не е просто въпрос на присъствие на терена – тук се изисква характер, амбиция и готовност да отговориш на огромните очаквания," завърши той.

С тези думи Антонио Конте остави вратата отворена за евентуална раздяла с неаполитанския гранд, а феновете и ръководството на клуба са изправени пред сериозни въпроси относно бъдещето на отбора и треньорския пост.