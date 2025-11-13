Новини
Енцо Фернандес категорично отказва на Реал Мадрид и иска подобрен договор в Челси

13 Ноември, 2025 06:45 325 0

Аржентинският халф е решен да остане на „Стамфорд Бридж“ и води разговори за подобрени условия

Енцо Фернандес категорично отказва на Реал Мадрид и иска подобрен договор в Челси - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Полузащитникът на Челси Енцо Фернандес е категорично отказал нов опит на Реал Мадрид да го привлече, съобщава журналистът Аарон Рамиро. Аржентинецът, който е сред най-важните играчи на „сините“, в момента води преговори с клуба за нов и подобрен договор.

Реал Мадрид е проявявал интерес към Енцо още от престоя му в Бенфика, но според източника футболистът е дал ясно да се разбере, че се чувства щастлив в Лондон и иска да продължи развитието си под ръководството на Енцо Мареска.

Настоящият му контракт с Челси е до 2032 година, но лондончани искат да преразгледат условията, за да отразят статута му на ключова фигура в средната линия.


