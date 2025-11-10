Новини
След двудневна почивка ЦСКА подновява тренировки във вторник

10 Ноември, 2025 18:58 418 1

До петък (14 ноември) тимът на Христо Янев ще има по едно занимание дневно

След двудневна почивка ЦСКА подновява тренировки във вторник - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Представителния тим на ЦСКА ще поднови тренировъчен процес утре (11 ноември), след като футболистите получиха двудневна почивка след победата над Левски (1:0) в последния шампионатен двубой.

До петък (14 ноември) тимът на Христо Янев ще има по едно занимание дневно с изключение на сряда, когато съставът ще тренира двуразово на клубната база в Панчарево. Отборът ще се готви без 7 футболисти, заети с различни национални гарнитури – Петко Панайотов, Теодор Иванов, Йоанис Питас, Лумбард Делова, Фьодор Лапоухов, Сейни Санянг и Кевин Додай. Останалите, попаднали в групата за Вечното дерби, са в добро физическо състояние и ще продължат пълноценно с подготовката си.

Заради международния прозорец на ФИФА през идния уикенд ЦСКА няма официален двубой, а следващата среща на „червените“ е на 22 ноември (събота) от 17:00 ч. като домакин на Ботев (Пловдив).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрБр

    1 0 Отговор
    Бий говедата рогати..........

    19:31 10.11.2025

