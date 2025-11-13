Хулио Веласкес подписа с агенция, представляваща големи имена във футбола

Треньорът на Левски Хулио Веласкес е подписал наскоро договор с мениджърската агенция AS1, обявиха от компанията. Тя е базирана в Лондон и представлява доста известни имена във футбола, след които мениджърът на Манчестър Юнайтед - Рубен Аморим и футболистите Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Луис Диас (Байерн Мюнхен), Мойзес Кайседо (Челси), Нуно Мендеш (ПСЖ) и др.

Компанията е поставяна в топ 10 в света и се грижи основно за треньори и играчи от Испания и Португалия.

Веласкес наскоро подписа нов контракт с Левски до лятото на 2028 година.