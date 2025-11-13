Новини
Хулио Веласкес подписа с агенция, представляваща големи имена във футбола

13 Ноември, 2025 09:59 483 1

Компанията е поставяна в топ 10 в света и се грижи основно за треньори и играчи от Испания и Португалия

Хулио Веласкес подписа с агенция, представляваща големи имена във футбола - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес е подписал наскоро договор с мениджърската агенция AS1, обявиха от компанията. Тя е базирана в Лондон и представлява доста известни имена във футбола, след които мениджърът на Манчестър Юнайтед - Рубен Аморим и футболистите Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Луис Диас (Байерн Мюнхен), Мойзес Кайседо (Челси), Нуно Мендеш (ПСЖ) и др.

Компанията е поставяна в топ 10 в света и се грижи основно за треньори и играчи от Испания и Португалия.

Веласкес наскоро подписа нов контракт с Левски до лятото на 2028 година.


  • 1 Пак ли

    0 1 Отговор
    съживявате мъртъвците?

    10:06 13.11.2025

