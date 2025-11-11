Арсен Венгер предупреди Артета: Изкуственият интелект не бива да измести човешкия фактор в Арсенал

Арсен Венгер отправи остро предупреждение към Микел Артета относно нарастващата роля на изкуствения интелект в Арсенал. Френската легенда, оставила незаличима следа в историята на лондонския клуб, изрази опасения, че прекомерното доверие на технологиите може да подкопае същността на футбола.

Докато Артета води „артилеристите“ към впечатляващ старт във Висшата лига и ги изведе на върха в класирането преди паузата за националните отбори, неговият иновативен подход не остава незабелязан. Испанският специалист е известен с внедряването на модерни методи – от задълбочен анализ на статични положения до интегриране на изкуствен интелект в тренировъчния процес и управлението на клуба.

„Изкуственият интелект е изключително мощен инструмент, стига да се използва разумно и с правилните въпроси. Вече го прилагаме в редица аспекти, за да открием нови пътища за развитие“, сподели Артета наскоро, цитиран от Mirror.

Въпреки това, Арсен Венгер не крие резервите си към прекаленото разчитане на алгоритми и дигитални решения.

„Технологиите могат да бъдат от полза, но никога няма да заместят човешката интуиция, страстта и нюха на истинския треньор. Ако се оставим изцяло в ръцете на машините, рискуваме да изгубим душата на играта“, категоричен е бившият мениджър на Арсенал.

Венгер подчерта, че именно човешкият фактор е в основата на успеха: „Футболът винаги ще бъде игра на хората, а не на роботите.“