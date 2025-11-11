Оскар Пиастри по стъпките на Люис Хамилтън според Марк Уебър

Оскар Пиастри се превръща във все по-ярка фигура във Формула 1. Неговият мениджър и наставник, бившият пилот Марк Уебър, сподели своите впечатления от изключителния прогрес на Пиастри през настоящия сезон, сравнявайки го с легендарния Люис Хамилтън.

Уебър подчерта, че въпреки предизвикателствата, пред които е изправен Пиастри в последните състезания от шампионата през 2025 година, ситуацията не е повод за тревога.

„Оскар преживява истинско приключение – нещо феноменално за толкова млад състезател. Да се бориш за световната титла още в третия си сезон е почти невиждано. Единствено Люис Хамилтън успя да постигне подобно нещо толкова рано в кариерата си“, коментира Уебър.

Според него, успехите на Пиастри са резултат от неуморен труд и отдаденост.

„Моята роля е да го подкрепям, без да го натоварвам излишно. Когато аз се борех за титлата, вече бях натрупал значителен опит, докато за Оскар всичко тепърва започва. Той има огромен потенциал и бъдещето е пред него“, допълни австралийският ветеран.

Уебър разкри, че се стреми да предоставя на Пиастри различна перспектива и да го мотивира да продължава да се развива.

„Оскар работи неуморно и това е само началото на неговия път към върха“, заключи той.