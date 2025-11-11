Семейството на Михаел Шумахер получи нов повод за радост, пише Mirror.

Племенникът на седемкратния световен шампион – Давид Шумахер – обяви, че се е сгодил за унгарската автомобилна състезателка Вивиен Кештхейи. Двамата са заедно от няколко години, след като се запознали чрез общ приятел, а през уикенда потвърдиха новината чрез публикации в социалните мрежи.

24-годишният Давид, който през сезон 2025 се състезаваше в GT World Challenge Europe Endurance Cup за тима на HRT Ford Performance, е направил предложението си по време на романтична ваканция на Малдивите.

„Тя каза „да“. Океанът стана свидетел на любовта ни, а залезът запечата нашето обещание. 05.11.2025“, написа младият пилот в Instagram, споделяйки серия от снимки. Вивиен отговори с думите: „Благодаря на всички за прекрасните пожелания и милите думи! Наистина сме трогнати от любовта и подкрепата.“

Сред първите, които реагираха на публикацията, беше бащата на Давид – Ралф Шумахер, шесткратен победител във Формула 1.