Семейството на Михаел Шумахер получи нов повод за радост

11 Ноември, 2025 16:45 970 2

Племенникът на седемкратния световен шампион – Давид Шумахер – обяви, че се е сгодил за унгарската автомобилна състезателка Вивиен Кештхейи

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Семейството на Михаел Шумахер получи нов повод за радост, пише Mirror.

Племенникът на седемкратния световен шампион – Давид Шумахер – обяви, че се е сгодил за унгарската автомобилна състезателка Вивиен Кештхейи. Двамата са заедно от няколко години, след като се запознали чрез общ приятел, а през уикенда потвърдиха новината чрез публикации в социалните мрежи.

24-годишният Давид, който през сезон 2025 се състезаваше в GT World Challenge Europe Endurance Cup за тима на HRT Ford Performance, е направил предложението си по време на романтична ваканция на Малдивите.

„Тя каза „да“. Океанът стана свидетел на любовта ни, а залезът запечата нашето обещание. 05.11.2025“, написа младият пилот в Instagram, споделяйки серия от снимки. Вивиен отговори с думите: „Благодаря на всички за прекрасните пожелания и милите думи! Наистина сме трогнати от любовта и подкрепата.“

Сред първите, които реагираха на публикацията, беше бащата на Давид – Ралф Шумахер, шесткратен победител във Формула 1.


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Шумахерица става.

    16:48 11.11.2025

  • 2 Само

    0 0 Отговор
    да не се окаже и той, като баща си Ралфета.

    17:13 11.11.2025

