Родриго на прага на раздяла с Реал Мадрид

11 Ноември, 2025 07:23 719 0

Футболистът е недоволен от малкото игрово време

Родриго на прага на раздяла с Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бразилската звезда Родриго се оказва в центъра на трансферните спекулации, след като търпението му към статута си в Реал Мадрид е на изчерпване. Според авторитетното издание ESPN Brasil, 24-годишният национал е готов да обърне нова страница в кариерата си още през януари, като приоритетно гледа към английската Висша лига.

Въпреки че сезонът все още е в разгара си, Родриго е записал едва 13 участия за „белия балет“, като само в три от тях е започнал като титуляр. Сборът от 359 минути на терена – средно по 27 на мач – е далеч от амбициите на бразилеца, който жадува за повече игрово време и ключова роля в състава.

Разочарованието на Родриго се е засилило значително в последните седмици, като според близки до играча източници, той е дори по-недоволен от положението си, отколкото през лятото, когато също бе на крачка от напускане. Настоящият треньор на Реал Мадрид, Чаби Алонсо, засега не дава индикации, че ще промени ролята на крилото в отбора, което допълнително подхранва слуховете за предстоящ трансфер.

Макар към момента да няма официални предложения за подписа на Родриго, очакванията са, че с отварянето на зимния трансферен прозорец интересът към него ще се засили. Английските грандове следят ситуацията отблизо, а евентуална оферта може да се появи всеки момент.

Договорът на Родриго с Реал Мадрид е валиден до юни 2028 година, но ако недоволството му продължи, раздялата изглежда все по-неизбежна.


