Федерико Киеза няма да играе за Италия през ноември

Федерико Киеза няма да облече екипа на „скуадра адзура“ за предстоящите световни квалификации през ноември. Това потвърди националният селекционер Дженаро Гатузо, който разкри подробности около отсъствието на футболиста на Ливърпул.

В интервю за известния футболен журналист Фабрицио Романо, Гатузо сподели: „Постоянно поддържаме контакт с Федерико. Решението му заслужава уважение, както и личните причини, които стоят зад него. Това е всичко, което мога да кажа по въпроса.“

Киеза, който се представя стабилно за Ливърпул от началото на сезона, вече има 12 изиграни срещи във всички турнири, като е реализирал 2 попадения и е асистирал за още 3 гола. Въпреки добрата си форма, нападателят е предпочел да пропусне националните ангажименти този месец.

Италианският национален отбор се изправя срещу Молдова на 13 ноември, а три дни по-късно ще премери сили с Норвегия – два ключови сблъсъка по пътя към Световното първенство.

Отсъствието на Киеза със сигурност ще се усети, но Гатузо и неговите момчета ще трябва да намерят нови решения в атака.