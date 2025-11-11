Ливърпул иска звезда на Интер за заместник на Ван Дайк

Ливърпул ще опита да привлече централния защитник Алесандро Бастони, който италианският Интер Милано оценява на 87 милиона паунда, съобщава Mundo Deportivo. Той е сочен за дългосрочен заместник на 34-годишния Върджил ван Дайк.

Ливърпул опита да се подсили на позицията и през лятото, но трансферът на Марк Гехи от Кристъл Палас пропадна в последния момент. Привлеченият Джовани Леони от Парма пък е аут заради тежка контузия.

Бастони, на 26, има 271 мача, седем гола и 28 асистенции в кариерата си за Интер. Той пристигна при "черно-сините" от Аталанта през 2017, когато отборът плати 31.1 милиона евро. Той е юноша на тима от Бергамо.

Бастони е титуляр в италианския национален отбор, за който има 40 мача и три гола.