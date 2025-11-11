Новини
Ливърпул иска звезда на Интер за заместник на Ван Дайк

11 Ноември, 2025 16:15

Ливърпул опита да се подсили на позицията и през лятото, но трансферът на Марк Гехи от Кристъл Палас пропадна в последния момент

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул ще опита да привлече централния защитник Алесандро Бастони, който италианският Интер Милано оценява на 87 милиона паунда, съобщава Mundo Deportivo. Той е сочен за дългосрочен заместник на 34-годишния Върджил ван Дайк.

Ливърпул опита да се подсили на позицията и през лятото, но трансферът на Марк Гехи от Кристъл Палас пропадна в последния момент. Привлеченият Джовани Леони от Парма пък е аут заради тежка контузия.

Бастони, на 26, има 271 мача, седем гола и 28 асистенции в кариерата си за Интер. Той пристигна при "черно-сините" от Аталанта през 2017, когато отборът плати 31.1 милиона евро. Той е юноша на тима от Бергамо.

Бастони е титуляр в италианския национален отбор, за който има 40 мача и три гола.


