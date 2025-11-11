Легенда се завръща начело на Пирин Благоевград

Известният футболен ветеран и герой от САЩ’94 Петър Михтарски отново ще застане начело на Пирин Благоевград. След години, прекарани в управлението на клуба, легендарният нападател поема треньорския пост на „орлетата“ и ще ръководи отбора до края на календарната година в срещите от Втора лига, съобщава „Мач Телеграф“.

Михтарски наследява Христо Арангелов, който напуска след труден период за тима.

Въпреки че Пирин Благоевград няма задължения към Националната агенция за приходите, клубът е изправен пред сериозни финансови предизвикателства. Двамата основни спонсори са обявили, че ще се оттеглят след приключването на есенния полусезон, което поставя бъдещето на отбора под въпрос. Ръководството на „орлетата“ трескаво търси нови инвеститори, тъй като общината не разполага с необходимите ресурси да поддържа професионален футболен клуб самостоятелно.

С назначаването на Петър Михтарски начело, феновете на Пирин се надяват на ново начало и стабилност в трудните времена.