Трагедия! Смъртни случаи помрачиха Финалния турнир на АТР в Торино

11 Ноември, 2025 22:29 794 1

Докато Тейлър Фриц и Лоренцо Музети се бореха за първата си победа в група “В“,  78-годишен мъж се колабира на трибуните

Трагедия! Смъртни случаи помрачиха Финалния турнир на АТР в Торино
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Италианският град Торино беше разтърсен във втория ден от финалите на ATP, след като двама мъже на 70 и на 78 години починаха при отделни медицински, спешни случаи само с часове разлика.

Докато Тейлър Фриц и Лоренцо Музети се бореха за първата си победа в група “В“, 78-годишен мъж се колабира на трибуните. Спешните екипи реагираха незабавно, стабилизирайки го, преди да бъде откаран по спешност в болница "Молинет“ в критично състояние. Въпреки усилията им, той не дойде в съзнание.

Още една медицинска спешна ситуация завърши с трагедия наблизо до залата, в която се играят мачовете. По-рано вчера 70-годишен мъж внезапно се е почувствал зле във фен-зоната на площад "Пиаца д'Арми“, близо до стадион "Иналпи Арена“. Спасители пристигнаха бързо и го транспортираха до болницата все още жив, но опитите за реанимацията му бяха неуспешни.

Двете трагедии дълбоко потресоха зрителите по трибуните в Торино, хвърляйки мрачно настроение върху турнира.


