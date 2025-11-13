Новини
Карлос Насар ще се срещне с българите в Лондон

13 Ноември, 2025 16:29 489 6

Едно събитие, което ще ни събере като общност, за да отпразнуваме българския дух, силата и упоритостта, които изведоха нашия Карлос на върха на света

Карлос Насар ще се срещне с българите в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпийският шампион Карлос Насар ще се срещне с българите в Лондон на специална среща на 23 ноември. Златният ни медалист във вдигането на тежестите ще бъде гост в английската столица, където сънародниците ни на Острова ще могат да се запознаят и разговарят с него.

“За първи път в Лондон – олимпийският и трикратен световен шампион Карлос Насар ще се срещне на живо със своите сънародници!

Едно събитие, което ще ни събере като общност, за да отпразнуваме българския дух, силата и упоритостта, които изведоха нашия Карлос на върха на света.

Това няма да е типично интервю – ще бъде искрен разговор в подкаст стил, в който ще чуем от първо лице неговата история: пътят от Червен бряг до олимпийския връх, предизвикателствата, успехите и мечтите, които продължават да го водят напред”, се казва в информацията на събитието.

Къде: Genesis Cinema, London
Кога: 23.11 от 16:30ч
Билети: https://bit.ly/KarlosNasar


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    А защо някои СМИ съобщават че е вече бахрейнец

    16:33 13.11.2025

  • 2 1488

    3 0 Отговор
    а той българин ли е

    16:38 13.11.2025

  • 3 ама купето му памперс на човека,чеМирише

    3 0 Отговор
    карлос пак ли се еНАСРАЛ?

    16:44 13.11.2025

  • 4 Винченцо Андолини

    1 2 Отговор
    Ето този човек е достоен да бъде Момчето с главно М, а не онзи келеш дебел с който се снимаха защото ги финансира поради липса на поддръжка от смотана ни федерация.

    16:51 13.11.2025

  • 5 Тракиец 🇺🇦

    3 0 Отговор
    И това кой го интересува по дяволите?

    17:07 13.11.2025

  • 6 Методиевич

    0 0 Отговор
    Като го хванат с допинг( след дрогата преди пет години) всички ще започнат да го плюят! Инфантилна нация, като българската се люшка от една крайност, в друга!

    17:16 13.11.2025

