Олимпийският шампион Карлос Насар ще се срещне с българите в Лондон на специална среща на 23 ноември. Златният ни медалист във вдигането на тежестите ще бъде гост в английската столица, където сънародниците ни на Острова ще могат да се запознаят и разговарят с него.

“За първи път в Лондон – олимпийският и трикратен световен шампион Карлос Насар ще се срещне на живо със своите сънародници!

Едно събитие, което ще ни събере като общност, за да отпразнуваме българския дух, силата и упоритостта, които изведоха нашия Карлос на върха на света.

Това няма да е типично интервю – ще бъде искрен разговор в подкаст стил, в който ще чуем от първо лице неговата история: пътят от Червен бряг до олимпийския връх, предизвикателствата, успехите и мечтите, които продължават да го водят напред”, се казва в информацията на събитието.

Къде: Genesis Cinema, London

Кога: 23.11 от 16:30ч

Билети: https://bit.ly/KarlosNasar