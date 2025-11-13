Новак Джокович каза какво иска да пише на надгробния му камък

В интервю за Пиърс Морган Новак Джокович разкри как би искал да бъде запомнен след края на кариерата си. В заключителната част на разговора той говори не за титли или рекорди, а за човешкото наследство, което иска да остави след себе си.

„Искам хората да си спомнят постиженията ми, защото съм горд с тях. Но най-много бих се радвал, ако кажат, че съм докоснал сърцата им. Това бих искал да пише и на надгробния ми камък“, сподели Джокович.

Сърбинът подчерта, че успехите на корта са само една част от пътя му, а истинската стойност за него остава влиянието, което може да окаже върху хората чрез поведението и примера си.