Везенков поведе Олимпиакос към разгром в Евролигата

13 Ноември, 2025 08:30 510 0

  • александър везенков-
  • олимпиакос-
  • жалгирис-
  • евролигата-
  • баскетбол-
  • спорт

Родният национал изигра силен мач, приключвайки с 14 точки, 8 борби и 2 асистенции за своите 28 минути и 30 секунди на паркета

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската баскетболна звезда Александър Везенков и неговият Олимпиакос разгромиха Жалгирис с 95:78 (28:14, 22:22, 24:17, 21:25) точки в мач от 10-ия кръг на Евролигата. Двубоят се проведе в Пирея.

Родният национал изигра силен мач, приключвайки с 14 точки, 8 борби и 2 асистенции за своите 28 минути и 30 секунди на паркета.

Най-резултатен за гръцкия гранд беше Тайлър Дорси с впечатляващите 30 точки, а Никола Милутинов добави 16.

За гостите от Жалгирис се отличиха Силвен Франсиско с 15 точки и Моузес Райт с 13.

Срещата започна доминантно за домакините, които поведоха с 28:14 още след първата четвърт. На почивката резултатът вече беше 50:36, а преди заключителната част Олимпиакос имаше комфортна преднина от 21 точки (74:53), което превърна последните минути в протоколно доиграване.

В други срещи от турнира Байерн Мюнхен (Германия) загуби домакинството си на Барселона (Испания) със 74:75 (15:20, 17:23, 25:18, 17:14), а Армани Милано (Италия) надделя над АСВЕЛ Вильорбан (Франция) с 80:72 (18:9, 22:23, 16:19, 24:21).


