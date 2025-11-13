Новини
Audi се прицели в титлата във Формула 1

13 Ноември, 2025 12:59 736 4

Управлението на тима е категорично, че целта е от 2030 година производителят да се включи в битката за световната титла

Audi се прицели в титлата във Формула 1 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Германският производител Audi направи важна крачка към влизането си във Формула 1, като официално разкри концептуалния болид R26. Моделът беше представен на събитие в Мюнхен и показва новата визуална идентичност на марката за сезон 2026 – комбинация от сребърно, червено и черно. Това е предварителен поглед към първия болид на германците, който ще бъде конструиран по новите технически регулации след придобиването на „Заубер“.

Audi планира да атакува челните позиции в рамките на пет години. Управлението на тима е категорично, че целта е от 2030 година производителят да се включи в битката за световната титла.

Компанията влезе във Формула 1 през 2022 година с придобиването на 25% от „Заубер“, а впоследствие пое пълен контрол върху отбора, като продаде миноритарен дял на катарския суверенен фонд, за да ускорява модернизацията и разработката на собствена задвижваща система в Нойбург.

Изпълнителният директор Гернот Дьолнер заяви, че първите сезони ще бъдат стъпка към изграждането на конкурентен екип:
„През следващите две години ще бъдем в ролята на тези, които предизвикват лидерите. Трябва да се подобрим спрямо сегашното си ниво и имаме амбиции за 2026 и 2027 г. Това ще бъдат години на предизвикателството. От 2028 г. нататък искаме да сме истински конкуренти, а от 2030 г. – да се борим за шампионата.“

До него на сцената бяха техническият директор Матиа Биното, шефът на тима Джонатан Уитли и изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали.

Биното, който е бивш ръководител на Ферари, подчерта, че Audi ще има предимство благодарение на решението да разработва самостоятелно и шасито, и двигателя:
„Пълният контрол и върху шасито, и върху задвижващата система дава конкурентно и техническо предимство. Тъй като за Audi не става дума само за участие, а за победи, това беше предопределено.“

Шефът на отбора Джонатан Уитли също изрази оптимизъм, като посочи, че „Заубер“ вече се е преобразил след трудния сезон през 2024 г.:
„Бях изключително окуражен от това, което заварих – много по-млад отбор с модерно мислене. Те вече бяха започнали пътя към това да се превърнат в конкурентен тим, а не в екип, за който успех е просто да закара два автомобила на старта.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихихихих днес Ауди утре Шкода

    4 0 Отговор
    а в други ден WV.

    13:04 13.11.2025

  • 2 Винченцо Андолини

    5 0 Отговор
    Да сложат едно 1.9 помпа-дюза и са първи.
    По тракане и прахоляци.

    13:06 13.11.2025

  • 3 Павел Костов

    4 1 Отговор
    Тея дали изобщо ще останат живи до 2030 г.!?
    Готвят се да затварят заводи (напр. Белгийския), ама щели да влизат във Ф1 - а пари откъде !?

    Коментиран от #4

    13:32 13.11.2025

  • 4 дънгалака е свикнал на лукс

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Павел Костов":

    Епа ние нали влизаме в еурузонътъ - кинти ке има за всеки

    14:08 13.11.2025

