Новак Джокович инвестира 5 милиона долара в бизнес с пуканки

Новак Джокович инвестира 5 милиона долара в бизнес с пуканки

12 Ноември, 2025

Той работи в сътрудничество с Джесика Давидоф

Новак Джокович инвестира 5 милиона долара в бизнес с пуканки - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбската легенда Новак Джокович инвестира 5 млн. долара в нов бизнес. Тенисистът стана съосновател на компания за производство на... пуканки. Всеизвестен факт е, че Ноле спазва много стриктен режим на хранене.

Носителят на 24 титли от Големия шлем не приема глутен и месо. Именно поради тази причина, Ноле вече произвежда снакс и пуканки, но не от царевица, а от сорго – петата най-отглеждана зърнена култура.

„Исках да участвам в този бранд като съосновател, както и да привлека инвеститори, които да повярват в нашата идея“, заяви Ноле.

Той работи в сътрудничество с Джесика Давидоф. Тя се впусна в бизнеса с идеята да намери алтернативни пуканки за сина си, който е алергичен към царевицата.


  Морис

    Заради спортното дълголетие , не виждам някой да може да подобри този рекорд 101- титли .

    12:44 12.11.2025

