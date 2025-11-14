Новини
Стана ясна диагнозата на Оскар след припадъка

14 Ноември, 2025 21:30 535 0

Това е често срещана форма на припадане, причинено от внезапно спадане на сърдечния пулс или на кръвното налягане

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият футболист на Челси - Оскар остава в болница в стабилно състояние, след като бе диагностициран с рефлекторен синкоп, обявиха от клуба му Сао Пауло, съобщи Ройтерс.

Това е често срещана форма на припадане, причинено от внезапно спадане на сърдечния пулс или на кръвното налягане. От клуба обявиха, че Оскар ще премине още прегледи.

Бразилецът бе хоспитализиран, след като предсезонните прегледи показаха, че има сърдечни усложнения при изследването в болница "Айнщайн Израелита".

"Оскар остава клинично добре и стабилен, настанен е в кардиологията, ще премине електрофизиологични тестове в петък", написаха от Сао Пауло.

34-годишният Оскар стана два пъти шампион на Англия с Челси, като спечели три пъти титлата в Китай с Шанхай Порт. Той се върна в Сао Пауло през миналия декември, подписвайки тригодишен договор с родния си клуб.


Новини по спортове:
