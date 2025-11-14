Александър Димитров: Приемам критика, но не и лични обиди

Селекционерът на България по футбол Александър Димитров в своя мач номер 3 начело на тима има тежко предизвикателство – гостуване на Турция, която се стреми към 2-ото място в група „Е“. В първата среща между двата отбора Турция спечели с 6:1 в София.

Утре от 19:00 часа двата отбора излизат в петата среща от квалификацията. Въпросът беше как в лагера са преодолели този момент.

„Тежка загуба, най-тежката в моята треньонска кариера, а аз съм имал мачове с много силни съперници. Надявам се, че сме си взели поуки. Трябва да вземем това представяне от първото полувреме, а не от второто и да търсим положителното“, започна Димитров.

„Да, имаме много хора, които са с контузии и проблеми и не са тук, но се надявам, че тези, които са тук, ще ги заменят достойно. В лагера работихме и върху тактика, и върху психика, разговаряхме много с играчите. И с тези, които бяха на мача в Турция, и на новите, за да им вдъхнем увереност. Трябва да изградим много добър колектив. Аз смятам, че работата в отбора е като едно семейство – задружни и заедно, само така можем да излезем от ситуацията, в която сме“.

Попитан какво ще цели в следващите два мача – утре с Турция и във вторник с Грузия, той каза: „Ще играем за резултати. Искаме отборът да спре да губи, а спре ли, ще започне да печели. Казах им, че ще ни чака страхотна да атмосфера, 45-50 хиляди души на трибуните и трябва да се насладим. Отговорността е наша обаче“.

Доста хора излязоха от защитата – Фабиан Нюрнбергер, Петко Христов, Антон Недялков, но има хора, които играят и според треньора са готови.

„Кристиян Димитров играе по 90 минути, Стефан Велков и Чернев играе по 90 минути. Нашата зашита започва от нападението и всички трбява да си изпълняват задачите в защитата“.

А как усеща отношението и атаките към него и тима заради лошите резултати?

„Аз усещам атаки от първите два мача. Селекционерът на България е критикуван и атакуван, когато не върви отбора, това е нормално. Но когато отиде в лични обиди, тя губи стойност. Приемам го като част от моята работа. Не бягам от отговорност, групата е изключително тежка. Казах, ако беше лесно, нямаше да сме ние. Ежедневно работим, за да намалим ударите, които получаваме. Моя е репликата за шамарите, но това не е примиренчество. Но във всеки мач се стараем да растем“.

„Никакъв резултат няма да ме учуди, те няма да подценят мача, въпреки убедителната победа в София. Знам, че ще са мотивирани и отговорни, въпреки предстоящата им среща с Испания. Но първо искам да минимизираме до край индивидуалните грешки, а те в двата мача преди днешния повлияха на крайните резултати“, завърши Димитров.