Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лионел Меси отново пренаписа историята

Лионел Меси отново пренаписа историята

14 Ноември, 2025 22:30 686 1

  • лионел меси-
  • футбол-
  • аржентина-
  • история-
  • ангола

Това беше 20-ият гол или асистенция за Меси в последните му осем мача за Интер Маями и националния на Аржентина

Лионел Меси отново пренаписа историята - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голямата звезда Лионел Меси реализира едно попадение и отдаде голов пас в приятелския мач с Ангола, с които отново пренаписа историята.

Нападателят на Аржентина асистира на Лаутаро Мартинес в 43-ата минута и се разписа сам в 82-ата, като по този начин отбеляза своя 115-и гол за националния отбор. На ниво национални отбори повече попадения има единствено Кристиано Роналдо от Португалия – 143.

Срещата се игра в Луанда.

Въпреки по-дейното начало на англците, Аржентина откри резултата преди почивката чрез Лаутаро Мартинес. През второто полувреме Ангола продължи да се съпротивлява и можеше да стигне до равенството, но Лионел Меси оформи крайното 2:0 в 82-ата минута.

Това беше 20-ият гол или асистенция за Меси в последните му осем мача за Интер Маями и националния на Аржентина.

Докато Ангола не успя да се класира за Световното първенство през следващата година, Аржентина, действащ световен шампион и водач в квалификационната си група КОНМЕБОЛ, продължава своята подготовка, записвайки седма победа от девет мача през 2025 година.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Човек

    1 0 Отговор
    Как може да се пренапише история.

    22:34 14.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ