Лионел Меси отново пренаписа историята

Голямата звезда Лионел Меси реализира едно попадение и отдаде голов пас в приятелския мач с Ангола, с които отново пренаписа историята.

Нападателят на Аржентина асистира на Лаутаро Мартинес в 43-ата минута и се разписа сам в 82-ата, като по този начин отбеляза своя 115-и гол за националния отбор. На ниво национални отбори повече попадения има единствено Кристиано Роналдо от Португалия – 143.

Срещата се игра в Луанда.

Въпреки по-дейното начало на англците, Аржентина откри резултата преди почивката чрез Лаутаро Мартинес. През второто полувреме Ангола продължи да се съпротивлява и можеше да стигне до равенството, но Лионел Меси оформи крайното 2:0 в 82-ата минута.

Това беше 20-ият гол или асистенция за Меси в последните му осем мача за Интер Маями и националния на Аржентина.

Докато Ангола не успя да се класира за Световното първенство през следващата година, Аржентина, действащ световен шампион и водач в квалификационната си група КОНМЕБОЛ, продължава своята подготовка, записвайки седма победа от девет мача през 2025 година.