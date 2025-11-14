Магична асистенция на Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

Полша и Нидерландия направиха вълнуващо равенство 1:1 в един от най-интересните мачове тази вечер от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Поляците поведоха след гол на Якуб Камински (43'), който получи убийствена асистенция от Роберт Левандовски, а веднага след почивката "лалетата" изравниха с попадение на Мемфис Депай (47'). Иначе "Дружина полска" игра с голямо сърце и определено пропусна да зарадва препълнения стадион "Народни" във Варшава, но липсата на късмет в някои моменти ги лиши от победата.

“Лалетата” вече си гарантираха участие поне на бараж и последното усилие за момчетата на Роналд Куман остава да си подсигурят директното класиране на финалите в Северна Америка.

Междувременно около час преди старта на двубоя стана ясно, че Полша също със сигурност ще играе поне на бараж, тъй като Малта поднесе голямата сензация и победи Финландия в гостуването си с 1:0.

Скандинавците вече изиграха всичките си 8 мача и имат с 3 точки по-малко от "дружина полска".

Интересното е, че нидерландците бяха безгрешни във всичките си мачове дотук, като загубиха точки единствено срещу “дружина полска”.

И то като гост на стадион “Де Кайп” в Ротердам, където двата отбора направиха равенство 1:1.

В навечерието на двубоя Роналд Куман имаше проблеми в защитната линия, тъй като стана ясно, че няма да може да ползва услугите на Дензъл Дъмфрис. При това положение Матайс де Лихт бе върнат в състава за решаващите квалификационни двубои. Също така може да видим и абсолютен дебютант за "лалетата" в лицето на халфа на Фейенорд Лусиано Валенте, който получи първа повиквателна за представителния тим на родината си.

Вдъхновени от над 50 хиляди по трибуните, домакините можеха да шокират съперника след по-малко от 180 секунди игра, когато Мати Кеш намери в наказателното поле Никола Залевски. И халфът на Аталанта сякаш не повярва на детинската грешка на бранителите на "лалетата", които го оставиха непокрит около бялата точка и колебливо отигра, пращайки топката над вратата.

В 7-ата минута домакините отново получиха невероятен шанс и Камински открадна топката в половината на нидерландците, като дръпна спусъка от ръба на пеналтерията по диагонал. Ударът му бе прекалено слаб, а вратарят Барт Фербрюген отчете за статистиката първото спасяване в двубоя.

Около четвърт час след началото настъпи критичен момент за "дружина полска". Себастиан Шимански почувства сериозно неразположение в областта на слабините след битка за топката около тъч линията. Скоро стана ясно, че не може да продължи с участието си в мача и на негово място се появи 28-годишният халф Бартош Капустка, който се състезава за Легия (Варшава).

Четири минути по-късно главният съдия Маурицио Мариани показа първия жълт картон в двубоя, който бе за Жиелински от домакините. Последният фаулира съперников, за да спре нахлуването в наказателното поле.

В 23-тата минута "лалетата" създадоха първата си опсаност. Донийл Мален отигра добре подаване и нанесе удар, който мина малко над напречната греда.

След това гостите наложиха преса, която от своя страна не роди нищо съществено и те стигнаха единствено до два ъглови удара. Така играта се притъпи и чак осем минути преди края на редовното време на първата част Мати Кеш отново опита да изненада Фербрюген.

В 41-вата минута поляците отново хванаха неподготвени нидерладските халфове, които проспаха контраатака, но Мати Кеш се засуети в пеналтерията и не стреля, когато трябваше. След това пък Роберт Левандовски центрира опасно, но Камински бе неутрализиран в последния момент.

120 секунди по-късно обаче същият тандем изригна. Нидерландците отново се настаниха комфортно в съперниковата половина и тотално забравиха, че имат работа и в задните линии, където самотни останаха само няколко футболисти в тъмно сини спортни екипи. Така 37-годишният ветеран показа неуморимия си дух и намери как да подаде към Камински, който продължи, излезе очи в очи с Фербрюген и този път стражът рухна.

Това можеше и да не е всичко за първото полувреме, тъй като гостите се хвърлиха в атака веднага след изпълнението на центъра и спечелиха общо третия си корнер от началото на двубоя. Тогава те отново се пропукаха и поляците тръгнаха на контранастъпление, което бе спряно, след като страничният съдия вдигна флагчето си и маркира засада, а главният рефер Мариани наду свирката, за да узакони началото на почивката, при която двата тима се оттеглиха с преднина за Полша. При този резултат съперниците се изравниха по точки на върха във временното класиране, но тепърва имаше да се изиграе цяло едно полувреме.

Веднага след началото на втората част "лалетата" изляха студен душ върху домакините. Мален проби в пеналтерията и прехвърли вратаря Камил Грабара, залепяйки топката на главата на Депай, който засече в опразнената врата, за да изравни резултата.

Поляците повториха действията на съперника си след инкасирания гол и се втурнаха в нападение, което можеше да завърши с попадение, като спечелиха корнер.

В 55-ата минута се отвори нова възможност пред поляците, когато Фербрюген спаси нов опит на Залевски.

След това домакините опитаха териториален натиск и ча дълго натикаха съперника в неговата половина, но така и не създадоха опасност. Вместо това в 70-ата минута Депай пропусна чудесна възможност да се превърне в абсолютен герой за своите и да осъществи пълен обрат. Вместо това ударът му с глава мина над напречната греда.

Междувременно полските фенове продължиха да създават страхотна атмосфера по трибуните.

Те обаче не съобразиха някои от действията си и започнаха да хвърлят факлите си по терена, като пиротехниката навреди на тревното покритие.

Десетина минути преди края на редовното време "дружина полска" най-накрая стигна до нова ситуация, а Левандовски засече, но прати топката в крака на нидерландски защитник. Гостите отговориха с продължително разиграване и след около 120 секунди в половината на поляците Гравенберх се промъкна в пеналтерията и принуди вратаря Камил Грабара да спасява. Последният боксира и прати топката далеч напред.

След това рязко пролича умората и на двата отбора, които поддържаха бясно темпо приблизително 70 минути и в заключителния етап на двубоя започнаха да се дебнат. Така малко след като бе съобщено, че ще се играе шест минути добавено време снажният Левандовски се извиси и засече с глава, но Фербрюген му попречи да запише името си и сред голмайсторите, след като направи ключовото поадаване в края на първото полувреме.

В остатъка от двубоя нидерландците задържаха повече топката, докато поляците просто ги неутрализираха, докато домакините не влагаха сетни усилия да вкарат втори гол. Десетина секунди преди края на мача Жиелински открадна топката и проби, а Ван Хеке го фаулира. Така се откри една заключителна възможност пред "дружина полска", но Павел Влошек изпълни посредствено свободния удар и Маурицио Мариани даде последния си сигнал в този вълнуващ сблъсък при 1:1.