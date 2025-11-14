Новини
Краев: Отборът ни няма успех през годината и както е тръгнало, ще я завършим така

14 Ноември, 2025 20:59 494 4

  • българия-
  • андриан краев-
  • футбол-
  • турция-
  • мондиал 2026-
  • световни квалификации

Това ще е равно на исторически антирекорд

Краев: Отборът ни няма успех през годината и както е тръгнало, ще я завършим така - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националът на България Андриан Краев сподели своите очаквания за предстоящата среща с Турция. Полузащитникът не скри разочарованието си от липсата на успехи през годината и възможността за негативен исторически антирекорд, но изрази надежда за силно представяне срещу тежкия турски тим.

Мачът е в събота, 15 септември, от 19:00 часа. Двубоя можете да следите по DIEMA SPORT.

"Към момента отборът ни няма успех през годината. И както е тръгнало, ще я завършим така, което ще е равно на исторически антирекорд. В отбора има качество. Натрупа се една серия”, сподели Краев.

„Всеки се оглежда, когато имаме слаби резултати. Като са силни, всичко е спокойно. Трябва да поемем персонална отговорност, но трябва и късмет. Не можем да не кажем, че групата ни е най-тежката. Работим здраво. Надявам се да излезем от тази ситуация. Надявам се да играем добре утре с Турция. Защо не и отново да вкарам гол“, каза още Краев по време на пресконференция.

„Със сигурност не му е приятно на никой да губи толкова. Говорим си в отбора, че трябва да даваме повече, да се сборим. Но не е приятно за никой, влияе и на самочувствието ни. Надявам се да обърнем тази поредица", сподели още играчът.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    2 0 Отговор
    Всички други играят футбол,а нашите наобратно...

    21:02 14.11.2025

  • 2 Специалиста

    2 0 Отговор
    Имате българския потенциал, ама вместо да тренирате като лъвове, дерете котета като котараци. Затова от лъвове, станахте (както казва Бобината) котета. Юруууууш.

    21:07 14.11.2025

  • 3 ?????

    3 0 Отговор
    Ха ха.
    Кво да кажа?
    Погледнете съставите на дербито Левски - ЦСКА.
    Ако и тогава не ви стане ясно що е така ми е жалко за вас.
    Само да напомня тогавашното ЦСКА отстрани Аякс на върха на световната му слава с тоталния футбол през 1975 г.
    След пет години през 1980 пак ЦСКА отстрани Нотингам.
    След още две години през 1982 пак ЦСКА отстрани Ливърпул.
    Мисля че сегашните тва и не го знаят.

    21:19 14.11.2025

  • 4 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ТЕЗИ ЗАЩО НЕ СА НА ФРОНТА?

    21:53 14.11.2025

