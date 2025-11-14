Краев: Отборът ни няма успех през годината и както е тръгнало, ще я завършим така

Националът на България Андриан Краев сподели своите очаквания за предстоящата среща с Турция. Полузащитникът не скри разочарованието си от липсата на успехи през годината и възможността за негативен исторически антирекорд, но изрази надежда за силно представяне срещу тежкия турски тим.

Мачът е в събота, 15 септември, от 19:00 часа. Двубоя можете да следите по DIEMA SPORT.

"Към момента отборът ни няма успех през годината. И както е тръгнало, ще я завършим така, което ще е равно на исторически антирекорд. В отбора има качество. Натрупа се една серия”, сподели Краев.

„Всеки се оглежда, когато имаме слаби резултати. Като са силни, всичко е спокойно. Трябва да поемем персонална отговорност, но трябва и късмет. Не можем да не кажем, че групата ни е най-тежката. Работим здраво. Надявам се да излезем от тази ситуация. Надявам се да играем добре утре с Турция. Защо не и отново да вкарам гол“, каза още Краев по време на пресконференция.

„Със сигурност не му е приятно на никой да губи толкова. Говорим си в отбора, че трябва да даваме повече, да се сборим. Но не е приятно за никой, влияе и на самочувствието ни. Надявам се да обърнем тази поредица", сподели още играчът.