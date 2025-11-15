Карлос Насар заяви, че чужда държава му е предложила 2 милиона долара, за да напусне България

Най-голямата му победа в личен план е олимпийското злато от Игрите в Париж. А каква е най-голямата сума, която са му предлагали от друга държава, споделя абсолютният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар в интервю пред NOVA.

„Много хора ми казват, то е като във футбола, така, така. Не е като във футбола при нас. Аз ще нося друг флаг на гърба си. И когато ставам шампион ще слушам друг химн. И с други хора ще се прегръщам. И на друго място ще бъдат“, сподели Насар пред Мондьо.

За никакви пари ли няма да го направиш?

„Това нещо не бих го направил за никакви пари, но не и при никакви обстоятелства, защото обстоятелствата в България неведнъж са се опитвали да ме изгонят“, добави олимпийския шампион.

Коя е най-голямата сума пари, която ти е предлагала чужда държава, за да напуснеш родината си?

„Два милиона долара годишно. Аз съм българин. Аз не искам, ни най-малко не би ми било приятно да състезавам аз за друга страна“, каза още той.