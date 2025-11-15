Новини
Спорт »
Други спортове »
Карлос Насар заяви, че чужда държава му е предложила 2 милиона долара, за да напусне България

15 Ноември, 2025 22:24 584 19

  • карлос насар-
  • вдигане на тежести

Ни най-малко не би ми било приятно да състезавам за друга страна, каза българският състезател

Карлос Насар заяви, че чужда държава му е предложила 2 милиона долара, за да напусне България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-голямата му победа в личен план е олимпийското злато от Игрите в Париж. А каква е най-голямата сума, която са му предлагали от друга държава, споделя абсолютният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар в интервю пред NOVA.

„Много хора ми казват, то е като във футбола, така, така. Не е като във футбола при нас. Аз ще нося друг флаг на гърба си. И когато ставам шампион ще слушам друг химн. И с други хора ще се прегръщам. И на друго място ще бъдат“, сподели Насар пред Мондьо.

За никакви пари ли няма да го направиш?

„Това нещо не бих го направил за никакви пари, но не и при никакви обстоятелства, защото обстоятелствата в България неведнъж са се опитвали да ме изгонят“, добави олимпийския шампион.

Коя е най-голямата сума пари, която ти е предлагала чужда държава, за да напуснеш родината си?

„Два милиона долара годишно. Аз съм българин. Аз не искам, ни най-малко не би ми било приятно да състезавам аз за друга страна“, каза още той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Край

    7 4 Отговор
    Насърче иди си вземи парите ... Ще поминем някак и без химн на щангите. 2 млн ако ти дават годишно след 10г. ще си заможен човек. тука ние такива пари не можем да ти даваме.

    22:28 15.11.2025

  • 2 Петър Първи

    5 4 Отговор
    Бягай с 200 Карлос от тук. Ще се снимат с теб, ще те тупат по рамото, ще викат браво момче и толкова от политиците. Те мислят само и единствено за себе си. Ти избираш живота си как да премине и ако не го направиш сега, после ще е късно, защото нищо не се връща.

    22:28 15.11.2025

  • 3 ООрана държава

    1 2 Отговор
    Шиши колко плаща?

    22:28 15.11.2025

  • 4 тук за жалост

    4 3 Отговор
    ще ти предложат замо безплатно да се окъпеш във водопада хаяши

    22:29 15.11.2025

  • 5 Най-добре

    1 0 Отговор
    Аси ба ва м@м......

    22:29 15.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Да ходи докато е млад.

    22:31 15.11.2025

  • 7 НРБ

    6 3 Отговор
    Грешиш момче, тук няма да си оценен нито уважен...излишен патриотизъм ! Ще го осъзнаеш, но ще е късно.....тук е шуробаджанащина, корупция и забрава...виж спортистите от миналото къде са ???? И те се радваха на медали и химна, а си отидоха бедни и в забрава !!!

    22:31 15.11.2025

  • 8 Не е българин

    2 0 Отговор
    А печалба-Янко Русев беше БЪЛГАРИН.. имам детски спомени от негово време

    22:32 15.11.2025

  • 9 аааа

    4 1 Отговор
    Добавям още 30лв. лични средства, ако се съгласиш и не се върнеш повече.

    22:33 15.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Знайте ли вие

    3 0 Отговор
    Кого триете-след 30 минути строени сички редактори пред Големия Вратник....

    22:39 15.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Плосък данък веднага авансово

    2 1 Отговор
    Че да не вземе да избяга алчното момченце

    22:41 15.11.2025

  • 15 Софийски селянин,

    1 2 Отговор
    Калос се н@ср@л бегай до като не е късно,ти и без това по баща не си българин...

    22:41 15.11.2025

  • 16 Евалла

    2 1 Отговор
    Велик пич!! Много много далеч от копейките по сайтовете плюещи всекидневно всичко Българско.За съжеление тази напаст необразовани пропаднали типове Тъй като не работят са болшинство от коментарите в Нета и създават лошо впечатление за нивото на народа ни

    Коментиран от #17, #18

    22:44 15.11.2025

  • 17 Що си не

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Евалла":

    Беш гъ 3а

    22:47 15.11.2025

  • 18 Защо евалла

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Евалла":

    И ти ли си ци ган

    22:48 15.11.2025

  • 19 На тая държава

    0 1 Отговор
    Вдигачи на дЖелеза не са и нужни. Не носят БВП. Аман от слава, много се прославихме и се пукаме по шевовете от гордост. Квото иска това да прави и да не ни занимава с драмите си ако може

    22:48 15.11.2025

Новини по спортове:
