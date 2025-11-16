Карлос Насар: В Бахрейн ми сложиха пари на масата, за да остана там

В света на тежката атлетика името на Карлос Насар е синоним на изключителен талант и безкомпромисен успех. Но зад всеки рекорд и медал се крие много по-дълбока и сложна история. Част от този втори план излезе наяве по време на интервюто на олимпийския, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар за NOVA, предаде Gong.bg.

В откровен разговор за Мариян Станков – Мондьо за „Събуди се“, Насар ни предложи дълбоко лично пътуване, разкривайки, че неговата „хвърлена шестица“ е не просто израз на самоувереност, а философия, изградена върху възпитание, доблест и честност.

„Моят зар е хвърлен на шестица. Много хора са фенове на щангите, защото аз съм там“, сподели Насар.

„Нещата, които са ми помогнали да успея, не са физически, Направен съм от възпитание, доблест, честност. Най-добре се чувствам със семейството си. Баба ми е отгледала две поколения, в същото време е обичала един и същи мъж, с който са преминали през големи трудности. И са останали заедно. Една жена като баба Мая притежава страхотни качества, като видиш това, и си казваш, аз нямам нищо“, сподели той.

Относно детството си, той разкрива, че е трябвало от малък да се справя с проблемите в семейството.

„Карлос Насар се е родил в неразбирателство на родители, която е наложила да порасне по-рано, трябва да преглътна, че баща ми си е тръгнал. Започнах да изпитвам гняв към него. Когато ме потърси си помислих, че може би съжалява за случилото се. Отне ми може би 3 години, за да простя, в тях бях като камък, без капка компромис в погледа. Той също е имал тежко детство и не го виня за самата постъпка, виня го, че е позволил да имаме тежко детство като неговото.“

Олимпийският шампион отново се върна към треньора, който е предрекъл неговото голямо бъдеще – Илиан Илиев.

„Моят треньор Илиан Илиев не спираше да повтаря на всички, че аз ще стана световен шампион. Той го казваше не само на мен, а на всички, които срещнеше.“

„Най-голямата победа за мен в личен план е олимпийската титла, защото я бях обещал на Илиан Илиев. В момента, в който мислех, че съм най-силен скъсах ахилеса. Месеци преди Олимпийските игри. Случи се битов инцидент. Федерацията и казаха, че ще покрият разходите, а после спряха да вдигат телефона“, спомня си той.

„Искам примирие с всички, нещата, които ми се полагат като спортист, това искам. Но Карлос Насар е едно, федерацията е друго. Те трябва да осигуряват спокойствие, аз се прибирам в България и съм обсипан с неприятности. Трябва да влязат професионалисти във федерацията. В нея работят двама човека. Аз ако ти покажа договора, ще се смееш с глас. Най-абсурдното нещо е, че аз ако не получа средствата си, нямам право да си ги поискам. На Стефан Ботев вече съм казал каквото трябва, чакаме неговата дума, защото той е ръководителят на тази федерация.“

"Много хора ми казват, че е като във футбола. Не е като във футбола. Аз ще нося друг флаг на гърба си, и когато ставам шампион, ще слушам друг химн. И с други хора ще се прегръщам, и на друго място ще бъда."

„Отказах на Бахрейн, но смятам, че тази пресечна точка с федерацията, може да се открие. Не би ми било приятно да се състезавам за друга страна. Това не е първият ми път, в който съм бил в Бахрейн. Сега бях там по покана за Азиатските младежки игри. Като гост. Наистина, бяха сложени пари на масата. Доста голям натиск, за да остана там. Но аз не съм отишъл на преговори, не съм отишъл с мисълта, че мога да остана там. Предлагали са ми 2 милиона долара годишно“, каза още Карлос Насар.

„Не съм имал претенции, че ще влизам в политиката. Искам да правя неща, които не са били правени, затова гледам към следващата Олимпиада. Искам историята да пише, че съм добър пример“, уточни още големият шампион.