Александър Донски започна успешно квалификациите на "Чалънджър 100" в Бергамо

17 Ноември, 2025 07:41 431 0

Българинът победи Йохан Никлес

Александър Донски започна успешно квалификациите на "Чалънджър 100" в Бергамо - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът победи с 6:3, 2:6, 6:1 Йохан Никлес (Швейцария). Двубоят продължи час и 47 минути.


Донски спечели първия сет с пробив във четвъртия гейм, но загуби втората част. Националът доминира изцяло в третата решителна част и със серия от шест поредни печеливши гейма триумфира с 6:1. За влизане в основната схема Донски ще играе срещу Федерико Арнаболди (Италия).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
