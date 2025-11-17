Александър Донски започна успешно квалификациите на "Чалънджър 100" в Бергамо

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за втория кръг на квалификациите на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 100" в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът победи с 6:3, 2:6, 6:1 Йохан Никлес (Швейцария). Двубоят продължи час и 47 минути.



Донски спечели първия сет с пробив във четвъртия гейм, но загуби втората част. Националът доминира изцяло в третата решителна част и със серия от шест поредни печеливши гейма триумфира с 6:1. За влизане в основната схема Донски ще играе срещу Федерико Арнаболди (Италия).