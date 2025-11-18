Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ във вторник (18 ноември)

Спортът по ТВ във вторник (18 ноември)

18 Ноември, 2025 09:14 667 0

  • спортът по тв-
  • телевизията-
  • днес-
  • тв-
  • програмата-
  • тенис-
  • баскетбол-
  • футбол

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ във вторник (18 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

17:00 Тенис: Купа Дейвис, Франция – Белгия - Нова спорт

18:00 Футбол: Ирак – ОАЕ - Диема спорт 2

19:00 Футбол: Кипър – Естония - Диема спорт 3

19:00 Баскетбол: Клуж – Апоел (Йерусалим) - МАХ Спорт 2

19:30 Футбол: Шотландия – България (младежи) - Диема спорт

21:00 Баскетбол: Тренто – Кемниц - МАХ Спорт 2

21:45 Футбол: България – Грузия - БНТ 1, БНТ 3

21:45 Футбол: Испания – Турция - Диема спорт 3

21:45 Футбол: Шотландия – Дания - Диема спорт

21:45 Футбол: Австрия – Босна и Херцеговина - Диема спорт 2

21:45 Футбол: Уелс – Северна Македония - Нова спорт

02:00 Хокей: НХЛ, Детройт – Сиатъл - МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ