Спортът по ТВ във вторник (18 ноември)

17:00 Тенис: Купа Дейвис, Франция – Белгия - Нова спорт
18:00 Футбол: Ирак – ОАЕ - Диема спорт 2
19:00 Футбол: Кипър – Естония - Диема спорт 3
19:00 Баскетбол: Клуж – Апоел (Йерусалим) - МАХ Спорт 2
19:30 Футбол: Шотландия – България (младежи) - Диема спорт
21:00 Баскетбол: Тренто – Кемниц - МАХ Спорт 2
21:45 Футбол: България – Грузия - БНТ 1, БНТ 3
21:45 Футбол: Испания – Турция - Диема спорт 3
21:45 Футбол: Шотландия – Дания - Диема спорт
21:45 Футбол: Австрия – Босна и Херцеговина - Диема спорт 2
21:45 Футбол: Уелс – Северна Македония - Нова спорт
02:00 Хокей: НХЛ, Детройт – Сиатъл - МАХ Спорт 2
