Лудогорец залага на норвежки специалист за изход от кризата

20 Ноември, 2025 09:54 856 0

Дали скандинавският подход ще върне шампионския дух в Разград, предстои да разберем

Лудогорец залага на норвежки специалист за изход от кризата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лудогорец е напът да привлече нов старши треньор, като този път изборът пада върху опитен норвежки наставник. Макар името му все още да се пази в пълна тайна от ръководството, източници твърдят, че става дума за доказан професионалист с впечатляващи успехи в скандинавския футбол.

Спекулациите около Рони Дейла, който бе сочен за фаворит за поста, вече са в миналото. „Мач Телеграф“ разкрива, че Лудогорец се е насочил към друг норвежки треньор, чието име предстои да бъде обявено официално.

В последните три седмици шампионите бяха водени от Тодор Живондов – наставникът на втория отбор, който пое временно кормилото след освобождаването на португалеца Руи Мота.

При Мота „орлите“ изпаднаха в сериозна криза – тимът се смъкна до пето място в Първа лига и отпадна безславно от Шампионската лига след поражение от Ференцварош. Въпреки трудностите, Лудогорец все пак се добра до груповата фаза на Лига Европа, но след драматични битки със северномакедонския Шкендия Тетово.

Промяната на треньорския пост не донесе очаквания обрат. Под ръководството на Живондов, разградчани записаха само една победа – 3:2 срещу Черноморец Бургас за Купата на България. В останалите срещи резултатите останаха разочароващи: загуба с 1:3 от Ференцварош в Лига Европа, поражение с 2:3 от Арда в шампионата и нулево равенство срещу Черно море на „Тича“.

Новият норвежки треньор ще трябва да се справи с огромно предизвикателство – Лудогорец изостава с цели 11 точки от лидера Левски и заема незавидното пето място в класирането, макар и с един мач по-малко, който предстои срещу Берое.


