Макс Верстапен вече преговарял с Mercedes?

21 Ноември, 2025 06:45

Верстапен ще бъде централната фигура на пилотския пазар през следващата година

Макс Верстапен вече преговарял с Mercedes? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на световния шампион във Формула 1 Макс Верстапен отново поражда множество слухове, като единствената сигурна точка в уравнението остава сезон 2026, когато той ще продължи да кара за Ред Бул.

Според информация на Gazzetta dello Sport обаче, именно Верстапен ще бъде централната фигура на пилотския пазар през следващата година. Очаква се тежка надпревара за разпределението на местата за сезон 2027, който ще бъди втори под новите правила, които вероятно ще пренаредят силовия баланс във Формула 1.

Италианското издание съобщава, че Макс и неговият екип отново водят разговори с Mercedes, въпреки че първите дискусии относно 2026 приключиха без резултат. Предполага се, че нидерландецът е привлечен от идеята за евентуално преминаване в германския тим, но решението му ще зависи най-вече от представянето на Ред Бул и Mercedes през идната година. Особено внимание ще се обръща на качествата на задвижващите системи, като новата на Ред Бул, разработвана съвместно с Ford Performance, и тази на Mercedes.

В същото време Ферари се намира в деликатна ситуация. В Италия растат опасенията дали „Черните кончета“ ще успеят да задържат двамата си пилоти, след като президентът Джон Елкан отправи критика към екипа с думите, че състезателите трябва да „говорят по-малко и да се съсредоточат върху карането“. Успехът или провалът през следващия сезон може да се окаже решаващ. Ако Ферари отново е в ролята на преследвач, не е изключено звездите им да потърсят нови възможности.

Паралелно с това се появиха информации, че Астън Мартин има сериозен интерес към Шарл Льоклер. Що се отнася до Люис Хамилтън, неговото бъдеще, при евентуален провал на проекта „Маранело“, остава напълно неясно.


