Наш световен шампион: Без знамето ще сме като ронини на Олимпиадата

25 Ноември, 2025 17:15 516 2

Ние не отиваме да представяме себе си, а да представляваме нашия народ, нашата държава

Наш световен шампион: Без знамето ще сме като ронини на Олимпиадата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният шампион по сноуборд паралелен слалом Тервел Замфиров направи интересно сравнение по повод възможността МОК да лиши българската делегация от националния флаг на зимните игри в Милано Кортина 2026, ако неразбориите в БОК продължават.

"Чували ли сте за ронините? Това са самураи без господар. Нашата поява без флаг ще е еквивалентът на това - да сме ронини. Да се скитаме без цел и посока на олимпийските игри. Ние не отиваме да представяме себе си, а да представляваме нашия народ, нашата държава. Лишаването от флаг би било много демотивиращо", заяви Тервел.

БФ Ски даде пресконференция по повод началото на новия сезон и преди Световната купа по сноуборд в Банско в средата на януари 2026, както и Олимпиадата в Милано-Кортино в периода 6-22 февруари. На брифинга днес присъстваха президентът на БФ Ски Цеко Минев, вицепрезидентът на Федерацията Георги Бобев, състезателите Алберт Попов (ски), Радослав Янков, Малена и Тервел Замфирови (сноуборд), техните треньори, както и техническият директор на СК в Банско Виктор Гичев.

На пресконференция преди началото на новия зимен сезон в ските и другите ни елитни състезатели изразиха надежда съдебната сага около избора за председател на олимпийския комитет да приключи бързо, за да няма наказателни мерки от страна на МОК.

"Не трябва да се стига дотам, ще е удар по самочувствието ни. Каквото може да се направи, да се направи", каза най-добрият ни алпиец Алберт Попов, а другата звезда в сноуборда - Радослав Янков добави: "И аз се надявам да не се стига дотам".

Председателят на федерацията по ски Цеко Минев коментира дипломатично.

"От една страна дейностите, които олимпийският комитет трябва да извърши по отношение на нашата делегация - те се извършват, но парите са в старото ръководството (б.р. - начело със Стефка Костадинова), а новото (б.р. - на избраната за председател Весела Лечева) извършва другата бюрократична работа. Далеч сме от мисълта по принцип това да е политизирано. Наистина ситуацията е трудна", заяви Минев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цеко Минев го помня през деведесетте,

    0 1 Отговор
    ходеше дори и в офиса с една "ютия" на пояса, аре лево ве, като сте без знаме чудо големо.
    Лично в офиса Цеко Минев съм бил през деведесетте, с ютията.😁

    17:22 25.11.2025

  • 2 Сандо

    0 0 Отговор
    Няма да се плашите,нито да леете сълзи и да бършете сополи!Отново ще бъдем заедно с нашите братя по кръв и вяра руснаците.

    17:30 25.11.2025

