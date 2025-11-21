Спортът по ТВ в петък (21 ноември)

Вратарят на Реал Мадрид: Мбапе е лидер, но Роналдо все още го превъзхожда като манталитет

Вратарят на Реал Мадрид и белгийския национален отбор Тибо Куртоа сравни нападателя на мадридчани Килиан Мбапе с нападателя на Ал-Насър Кристиано Р ...