Спортът по ТВ в петък (21 ноември)

21 Ноември, 2025 06:14 996 0

Ето какво може да гледаме днес

17.45 Берое – Спартак Диема спорт

19.00 Голф: PGA тур, RSM Класик, втори ден Евроспорт 2

19.30 Бохум – Динамо Диема спорт 2

19.30 Херта – Айнтрахт (Брауншвайг) Диема спорт 3

19.30 Волейбол, Дея – Нефтохимик МАХ Спорт 2

20.00 Фигурно пързаляне: Гран При във Финландия, кратка програма, танцови двойки Евроспорт 1

21.00 Снукър: Шампионат на Рияд, финал Евроспорт 1

21.00 Конен спорт: Световна лига на шампионите в Прага, прескачане на препятствия Евроспорт 2

21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Париж МАХ Спорт 1

21.30 Майнц – Хофенхайм Диема спорт 3

21.30 Баскетбол, Партизан – Фенербахче МАХ Спорт 3

21.45 Ница – Марсилия Диема спорт

22.00 Валенсия – Леванте МАХ Спорт 4

22.00 Престън – Блекбърн Диема спорт 2

22.30 Кейдж Уориърс, галавечер от Манчестър МАХ Спорт 2

02.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Лас Вегас Диема спорт 3

04.15 Формула 1, Академия – Гран при на Лас Вегас Диема спорт 3


