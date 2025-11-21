17-ят кръг на Втора лига започва днес

Втора лига - 17 кръг:
21 ноември - петък, 15:00 ч:
Пирин Благоевград - Фратрия - пряко по Диема спорт
22 ноември - събота, 14:30 ч:
Дунав Русе - Миньор Перник
Беласица Петрич - Янтра Габрово
Черноморец Бургас - Севлиево
Хебър Пазарджик - Спортист Своге
23 ноември - неделя, 14:30 ч:
ЦСКА II - Локомотив Горна Оряховица
23 ноември - неделя, 17:30 ч:
Етър Велико Търново - Марек Дупница
24 ноември - понеделник, 14:30 ч:
Спартак Плевен - Лудогорец 1945 II
Вихрен Сандански - почива
