17-ят кръг на Втора лига започва днес

17-ят кръг на Втора лига започва днес

21 Ноември, 2025 14:46

Пирин и Фратрия е откриващият мач

Ангел Лазаров

Втора лига - 17 кръг:

21 ноември - петък, 15:00 ч:
Пирин Благоевград - Фратрия - пряко по Диема спорт

22 ноември - събота, 14:30 ч:
Дунав Русе - Миньор Перник
Беласица Петрич - Янтра Габрово
Черноморец Бургас - Севлиево
Хебър Пазарджик - Спортист Своге

23 ноември - неделя, 14:30 ч:
ЦСКА II - Локомотив Горна Оряховица

23 ноември - неделя, 17:30 ч:
Етър Велико Търново - Марек Дупница

24 ноември - понеделник, 14:30 ч:
Спартак Плевен - Лудогорец 1945 II

Вихрен Сандански - почива


