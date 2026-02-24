Треньорът на Янтра: Представянето на отбора никога не е случайно, имаме най-добрите футболисти

Янтра Габрово разби с 4:0 Етър Велико Търново в дербито на 21-ия кръг на Mr Bit Втора лига, а след впечатляващия успех старши треньорът Емануел Луканов говори пред DIEMA SPORT за тактическите решения, адаптацията на отбора и силния характер на своите футболисти, като не пропусна и с усмивка да коментира своята контузия.

„Всеки казва, че счупихме каръка на осветление, а аз след казвам, че си счупих и крака (смее се). Паднах нелепо вчера и, за съжаление, направих тази фрактура. Ако трябва да плащам такава цена с този начин на игра, бих е платил с удоволствие”, започна с усмивка Луканов пред DIEMA SPORT.

„Поздравявам и двата отбора, знаете, че за мен е малко по-специфичен този мач (б.р. - Луканов е водил Етър в миналото). Но професионализмът си е професионализъм. Мисля, че ги изненадахме по начина по който излязохме – с 4-4-2 в ромб. Още в първите минути се видя натиск, видя се числено преимущество в центъра и имахме ситуации. Натиснахме ги още от самото начало, по леко неспецифичен начин. Не бяхме играли досега така, освен в контролите, но поздравявам моите футболисти. Те са страхотни момчета. Каквото и да променим, те се адаптират. Днес беше много важно и към самия терен да се адаптираме. Имаме някои неща, които правиме на хубав терен, но днес нямаше как да се получат. Адаптираха се по-добре. Наситихме средата на терена с един халф в повече, двама класни нападатели имаме, страхотна, солидна защита и добър вратар. Мисля, че с това успяхме да направим тази солидна победа“.

„Не само двамата нападатели, всички наши футболисти са по-класни от всички във втория ешелон. Най-добрите футболисти имат Янтра Габрово“.

„Постоянство. Постоянство в представянето на отбора. Представянето на отбора никога не е случайно. Резултатът може да бъде случаен понякога, защото няма логика във футбола. Но това постоянство и в представянето на самия отбор в самия мач е от стратегическа гледна точка, за да сме там, където най-вероятно искаме да бъдем“.

„Може. Тя, победната ни серия, си върви още от първия полусезон. Имахме няколко притеснения относно подготовката, която направихме. Но пак ви казвам, тези момчета са наистина златни. Адаптират се във всяка една ситуация по най-добрия начин и нека да продължим с представянето. Едно по едно да ги караме. Марек Дупница е следващият противник. Ще го видим, ще се възстановим, ще се подготвим за този мач. Той мисля, че пак е телевизионен и да дано продължим това представяне от днес“, завърши Луканов.