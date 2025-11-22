Пол Погба се завръща на терена: Монако го включи в групата за сблъсъка с Рен

След дълго отсъствие от футболните терени, Пол Погба отново е в центъра на вниманието. Френският полузащитник, който не е играл официален мач от септември 2023 година, попадна в разширения състав на Монако за предстоящия двубой срещу Рен в Лига 1.

Това може да се окаже първата му поява с екипа на монегаските, след като се присъедини към тях през лятото като свободен агент.

Погба, световен шампион с Франция от 2018 година и бивша звезда на Ювентус и Манчестър Юнайтед, преживя труден период извън играта. През февруари миналата година той получи четиригодишна санкция заради положителна допинг проба за DHEA – вещество, което повишава нивата на тестостерон. След обжалване пред Спортния арбитражен съд наказанието бе редуцирано на 18 месеца, което отвори вратата за неговото завръщане.

Мениджърът на Монако Себастиан Поконьоли изрази увереност в качествата на Погба и подчерта, че клубът ще направи всичко възможно да му помогне да възвърне най-добрата си форма.

„Пол разполага с изключителна визия и техника, които не е загубил. Вярвам, че ще се впише отлично в нашата халфова линия и ще допринесе с опита и лидерството си както на терена, така и извън него“, заяви Поконьоли на пресконференция, цитиран от Ройтерс.

Въпреки че през миналия месец Погба бе близо до завръщане, травма в десния глезен отложи дебюта му за Монако.

Последният му официален мач датира от септември миналата година, когато Ювентус победи Емполи с 2:0 в Серия А.