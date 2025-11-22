Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пол Погба се завръща на терена: Монако го включи в групата за сблъсъка с Рен

Пол Погба се завръща на терена: Монако го включи в групата за сблъсъка с Рен

22 Ноември, 2025 08:35 560 0

  • пол погба-
  • монако-
  • лига 1-
  • завръщане-
  • рен-
  • футбол-
  • наказание-
  • допинг-
  • себастиан поконьоли-
  • световен шампион-
  • франция-
  • ювентус-
  • манчестър юнайтед

Френският полузащитник не е играл официален мач от септември 2023 година

Пол Погба се завръща на терена: Монако го включи в групата за сблъсъка с Рен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След дълго отсъствие от футболните терени, Пол Погба отново е в центъра на вниманието. Френският полузащитник, който не е играл официален мач от септември 2023 година, попадна в разширения състав на Монако за предстоящия двубой срещу Рен в Лига 1.

Това може да се окаже първата му поява с екипа на монегаските, след като се присъедини към тях през лятото като свободен агент.

Погба, световен шампион с Франция от 2018 година и бивша звезда на Ювентус и Манчестър Юнайтед, преживя труден период извън играта. През февруари миналата година той получи четиригодишна санкция заради положителна допинг проба за DHEA – вещество, което повишава нивата на тестостерон. След обжалване пред Спортния арбитражен съд наказанието бе редуцирано на 18 месеца, което отвори вратата за неговото завръщане.

Мениджърът на Монако Себастиан Поконьоли изрази увереност в качествата на Погба и подчерта, че клубът ще направи всичко възможно да му помогне да възвърне най-добрата си форма.

„Пол разполага с изключителна визия и техника, които не е загубил. Вярвам, че ще се впише отлично в нашата халфова линия и ще допринесе с опита и лидерството си както на терена, така и извън него“, заяви Поконьоли на пресконференция, цитиран от Ройтерс.

Въпреки че през миналия месец Погба бе близо до завръщане, травма в десния глезен отложи дебюта му за Монако.

Последният му официален мач датира от септември миналата година, когато Ювентус победи Емполи с 2:0 в Серия А.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ